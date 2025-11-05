James River Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

James River Group hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei James River Group ein EPS von -1,100 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat James River Group 171,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 191,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at