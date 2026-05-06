James River Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

James River Group veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,70 Prozent auf 150,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at