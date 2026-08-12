James River Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

James River Group ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat James River Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte James River Group einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 160,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at