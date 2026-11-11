James River Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

James River Group hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

James River Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 147,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem James River Group 172,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at