James Warren Tea stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

James Warren Tea stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

James Warren Tea hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,49 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,08 Prozent zurück. Hier wurden 174,3 Millionen INR gegenüber 260,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at