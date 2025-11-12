Jamf: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jamf hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 183,5 Millionen USD – ein Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jamf 159,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at