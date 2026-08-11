Alliance One International Aktie
WKN DE: A14V40 / ISIN: US0187723012
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11.08.2026 14:05:45
Jamie Dimon Has a Warning for Investors: Inflation May Not Be Coming Down
Many investors and analysts expect interest rates to inevitably come down. When interest rates fall, companies may be incentivized to spend more because borrowing costs are lower. Stocks can also end up soaring higher. Rate increases, meanwhile, can have the opposite effect.Although the stock market is doing well, it's debatable whether the overall health of the economy is good, as many people are struggling due to inflation. And unfortunately, JPMorgan CEO Jamie Dimon believes that it may remain high due to artificial intelligence (AI).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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