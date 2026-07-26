Alliance One International Aktie

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26.07.2026 16:45:00

Jamie Dimon Says Stock Valuations Are Too High. But That Shouldn't Change How You Invest. Consider These 3 ETFs.

JPMorgan Chase(NYSE: JPM) CEO Jamie Dimon recently gave a provocative interview with a CNBC podcast. On Monday, Dimon effectively said that he wouldn't buy most stocks right now at today's high valuations.Even if Dimon is somewhat bearish on the stock market, that doesn't mean everyday investors should be. For one thing, Jamie Dimon is a billionaire, and he's getting closer to retirement; his investment goals and time horizon are probably a lot different from yours. And perhaps even more important: No one knows how to time the market, not even the CEOs of major banks.Even if you share Dimon's concerns that some stock valuations are too high, that doesn't mean you should stop investing. Let's look at three exchange-traded funds (ETFs) that might be good choices for non-billionaire, long-term investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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