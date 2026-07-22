JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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22.07.2026 21:10:00
Jamie Dimon's JPMorgan Posted a Record $21.2 Billion Quarterly Profit, Up 41%
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) just did something no U.S. bank has ever done. It earned $21.2 billion in a single quarter, up 41% from a year earlier, the largest quarterly profit in the history of American banking. Earnings per share jumped 47%, and every one of the bank's business lines set a record.Yet JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon's reaction was telling. He called the environment "close to as good as it gets," then added, "We just don't know how long it's going to last." This was a quarter supercharged by Wall Street activity. Equity trading revenue surged 86% to $6 billion, and a big reason was the record-shattering initial public offering of Space Exploration Technologies, the largest IPO ever, which sent a wave of fees to the banks that ran it. Investment banking fees climbed 30% to $3.3 billion, their highest level since 2021, led by strength in equity underwriting. Total revenue rose 27% to $58 billion. A one-time gain tied to the bank's stake in Visa also padded the bottom line. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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21.07.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
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21.07.26
|JPMorgan Chase boss warns Andy Burnham of ‘consequences’ if he taxes banks (Financial Times)
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15.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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14.07.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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14.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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14.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
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14.07.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.07.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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