Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
02.12.2025 03:20:46
Jamie Laing's Candy Kittens to acquire UK snack brand Graze
The deal comes as Unilever plans to offload some food brands to focus on care and beauty.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!