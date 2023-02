Jamieson Wellness: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jamieson Wellness ließ sich am 24.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamieson Wellness die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,620 CAD gegenüber 0,490 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jamieson Wellness 192,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,32 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 547,37 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 451,03 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 CAD und einem Umsatz von 556,09 Millionen CAD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at