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18.11.2026 06:31:28
Jamieson Wellness mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jamieson Wellness präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,360 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 203,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 199,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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