Jamjoom Fashion Trading stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jamjoom Fashion Trading präsentierte am 15.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170,6 Millionen SAR – ein Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jamjoom Fashion Trading 139,7 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,20 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatte Jamjoom Fashion Trading ein EPS von 10,31 SAR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jamjoom Fashion Trading in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 710,99 Millionen SAR im Vergleich zu 612,25 Millionen SAR im Vorjahr.

