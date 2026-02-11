|
Jamjoom Fashion Trading vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Jamjoom Fashion Trading hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,47 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,7 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 146,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.
