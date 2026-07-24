Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 396,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at