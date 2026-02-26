26.02.2026 06:31:29

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 304,6 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 259,7 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,60 SAR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,09 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,50 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company Registered einen Umsatz von 1,32 Milliarden SAR eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,81 SAR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,50 Milliarden SAR gerechnet.

