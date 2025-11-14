Jamna Auto Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jamna Auto Industries hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,00 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Jamna Auto Industries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,00 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,13 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at