Jamna Auto Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jamna Auto Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,19 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 INR je Aktie in den Büchern standen.

Jamna Auto Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,40 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,79 INR gegenüber 4,52 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,70 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 26,12 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at