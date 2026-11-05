Jamshri Realty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jamshri Realty hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,120 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jamshri Realty in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,0 Millionen INR im Vergleich zu 19,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at