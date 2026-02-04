|
04.02.2026 06:31:28
Jamshri Realty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jamshri Realty ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jamshri Realty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,2 Millionen INR – eine Minderung von 3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,9 Millionen INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
