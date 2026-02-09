|
Jana Small Finance Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jana Small Finance Bank hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,57 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Jana Small Finance Bank im vergangenen Quartal 16,29 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jana Small Finance Bank 13,55 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
