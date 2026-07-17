Jana Small Finance Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jana Small Finance Bank präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 14,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,41 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at