Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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01.05.2026 20:30:16
Jane Street employees paid $9.4bn in 2025
Trading firm brought in record $40bn amid financial market volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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