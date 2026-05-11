Janel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Janel hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Janel im vergangenen Quartal 57,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Janel 50,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at