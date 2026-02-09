JANOME SEWING MACHINE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JANOME SEWING MACHINE hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 36,37 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 11,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at