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09.11.2026 06:31:29
JANOME SEWING MACHINE legte Quartalsergebnis vor
JANOME SEWING MACHINE gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JANOME SEWING MACHINE ein EPS von -6,830 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat JANOME SEWING MACHINE im vergangenen Quartal 11,41 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JANOME SEWING MACHINE 9,49 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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