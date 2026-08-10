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10.08.2026 06:31:29
JANOME SEWING MACHINE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
JANOME SEWING MACHINE hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 44,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren -17,020 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat JANOME SEWING MACHINE 10,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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