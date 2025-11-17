JANOME SEWING MACHINE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JANOME SEWING MACHINE lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,83 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 8,36 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at