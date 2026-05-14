14.05.2026 06:31:29

JANOME SEWING MACHINE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

JANOME SEWING MACHINE hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 16,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JANOME SEWING MACHINE 20,15 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 33,39 JPY. Im letzten Jahr hatte JANOME SEWING MACHINE einen Gewinn von 98,86 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,23 Prozent auf 38,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 36,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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