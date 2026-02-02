BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

Schwacher Jahresstart 02.02.2026 10:44:00

Januar enttäuscht: BYD-Aktie nach Absatzeinbruch unter Druck

Januar enttäuscht: BYD-Aktie nach Absatzeinbruch unter Druck

BYD startet mit schwächerem Absatz ins neue Jahr. Dennoch sehen Analysten weiterhin erhebliches Kurspotenzial für die Aktie.

• BYD nach starkem Jahr 2025 mit schwachem Jahresstart
• Deutlicher Rückgang bei Personenfahrzeugen im Januar
• Experten sehen bei BYD deutliches Potenzial

2025 im Rückblick

Der chinesische Autohersteller BYD hat im Jahr 2025 rund 4,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert - ein Zuwachs von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und im Rahmen des im Herbst gesenkten Jahresziels. Etwa 2,3 Millionen davon waren vollelektrische Fahrzeuge, deren Absatz um 28 Prozent zulegte.
Im Dezember gingen die Verkaufszahlen allerdings spürbar zurück: Insgesamt wurden 420.398 Fahrzeuge verkauft, rund 18 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bei den reinen Elektroautos sank der Absatz um acht Prozent auf etwas über 190.000 Einheiten.

Zulassungen fallen im Januar

Wie aus dem Zulassungsbericht des Unternehmens hervorgeht, sind die Zulassungen von neuen Elektroautos von BYD im Vorjahresvergleich um deutliche 29,13 Prozent gefallen. Während im Januar 2025 noch 327.864 Fahrzeuge zugelassen wurden, waren es im Januar dieses Jahres nur 232.358 an der Zahl.
Vor allem die Kategorie der Personenfahrzeuge ist deutlich zurückgegangen - von 323.811 im Januar 2025 auf 227.835 im ersten Monat 2026. Damit schrumpfte das Ergebnis des Segments im Jahresvergleich um 29,64 Prozent. Bei den kommerziellen Fahrzeugen konnte derweil jedoch eine Steigerung verzeichnet werden. Insgesamt wurden dabei 4.523 Fahrzeuge der Kategorie zugelassen - 11,6 Prozent mehr noch als die 4.053 im Januar vergangenen Jahres.

So steht es um die BYD-Aktie

Entsprechend schwach zeigte sich zum Wochenbeginn auch die BYD-Aktie. Schlussendlich verlor das Papier im Hongkonger Handel 6,91 Prozent auf 91,00 HKD. Doch auch auf längere Sicht lässt sich bei dem chinesischen Elektroauto-Hersteller eher ein negativer Trend erkennen. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier bereits um 4,56 Prozent abwärts. In den vergangenen 12 Monaten steht in der Performance eine 0.
Dennoch bleibt der Expertenkonsens weiter positiv. So erhält das Papier aus 9 Analysten-Ratings eine starke Kaufempfehlung (9x buy). Das durchschnittliche Kursziel liegt laut den Daten von TipRanks bei 138,08 HKD und entspricht damit einer potenziellen Veränderung von 51,74 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 91,00 HKD.

Auch laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) bleibt der chinesische Markt für New Energy Vehicles (NEVs) im Jahr 2026 auf Wachstumskurs, wenn auch mit geringerer Dynamik als im Vorjahr.
Allerdings rechnet die CAAM mit nachlassender Inlandsnachfrage, da wirtschaftlicher Druck und sinkende Einkommenserwartungen die Kaufkraft belasten. Auch im Exportgeschäft drohen Herausforderungen durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte.
Für Marktführer BYD, der rund 23 Prozent Marktanteil hält, bedeutet das zwar weiter steigende Verkaufszahlen, jedoch bei moderaterem Wachstum.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Preisschock am Edelmetallmarkt: Gold und Silber unter Druck

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
