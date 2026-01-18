Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
18.01.2026 08:00:50
January blues? Longing for an escape to the sun? Perfect timing for criminals to cash in
This is one of three key months when fraudsters ramp up the number of scams to trap travellers into paying for a ‘bargain holiday’ … that doesn’t existStress-free travel: plan now to avoid holiday scams and pitfallsYou are battling the January blues and see a cheap deal on one of your socials for a two-week break in Spain during August. Better still, the price is £200 cheaper than elsewhere, possibly because the holiday is almost sold out.When you text to confirm the details after making the payment, you are talked through the booking by a convincing contact. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AG
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Zürich: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
12.01.26
|Verluste in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|16,00
|-3,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.