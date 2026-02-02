Janus Henderson Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Janus Henderson Group hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 716,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,19 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,24 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,55 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at