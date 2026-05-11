Janus Henderson Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Janus Henderson Group hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Janus Henderson Group 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,84 Prozent auf 703,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 617,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at