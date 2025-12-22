Janus Henderson Group To Go Private In $7.4 Bln Deal Led By Trian, General Catalyst

(RTTNews) - Janus Henderson Group (JHG) on Monday said it has agreed to be acquired by an investor consortium led by Trian Fund Management and General Catalyst in an all-cash transaction valuing the asset manager at about $7.4 billion.

Under the terms of the deal, shareholders not already affiliated with Trian will receive $49 per share in cash, representing an 18% premium to Janus Henderson's closing price on October 24, 2025, the day before the proposal became public. Trian currently owns about 20.6% of the company and has had board representation since 2022.

Janus Henderson said it will continue to be led by CEO Ali Dibadj and remain headquartered in London and Denver following the transaction's closure. The transaction is expected to close in mid-2026, subject to regulatory approvals, shareholder approval, and customary closing conditions.