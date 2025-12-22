Janus Henderson Group Aktie
WKN DE: A2DQUG / ISIN: JE00BYPZJM29
|
22.12.2025 15:40:04
Janus Henderson Group To Go Private In $7.4 Bln Deal Led By Trian, General Catalyst
(RTTNews) - Janus Henderson Group (JHG) on Monday said it has agreed to be acquired by an investor consortium led by Trian Fund Management and General Catalyst in an all-cash transaction valuing the asset manager at about $7.4 billion.
Under the terms of the deal, shareholders not already affiliated with Trian will receive $49 per share in cash, representing an 18% premium to Janus Henderson's closing price on October 24, 2025, the day before the proposal became public. Trian currently owns about 20.6% of the company and has had board representation since 2022.
Janus Henderson said it will continue to be led by CEO Ali Dibadj and remain headquartered in London and Denver following the transaction's closure. The transaction is expected to close in mid-2026, subject to regulatory approvals, shareholder approval, and customary closing conditions.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Janus Henderson Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Janus Henderson Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Janus Henderson Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Janus Henderson Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Janus Henderson Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Janus Henderson Group PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Janus Henderson Group PLC Registered Shs
|47,60
|3,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.