Janus Henderson Group Aktie

Janus Henderson Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQUG / ISIN: JE00BYPZJM29

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 15:40:04

Janus Henderson Group To Go Private In $7.4 Bln Deal Led By Trian, General Catalyst

(RTTNews) - Janus Henderson Group (JHG) on Monday said it has agreed to be acquired by an investor consortium led by Trian Fund Management and General Catalyst in an all-cash transaction valuing the asset manager at about $7.4 billion.

Under the terms of the deal, shareholders not already affiliated with Trian will receive $49 per share in cash, representing an 18% premium to Janus Henderson's closing price on October 24, 2025, the day before the proposal became public. Trian currently owns about 20.6% of the company and has had board representation since 2022.

Janus Henderson said it will continue to be led by CEO Ali Dibadj and remain headquartered in London and Denver following the transaction's closure. The transaction is expected to close in mid-2026, subject to regulatory approvals, shareholder approval, and customary closing conditions.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Janus Henderson Group PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Janus Henderson Group PLC Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Janus Henderson Group PLC Registered Shs 47,60 3,43% Janus Henderson Group PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen