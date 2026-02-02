02.02.2026 06:31:29

Janus Henderson Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Janus Henderson Group präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,99 AUD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Janus Henderson Group ein EPS von 1,18 AUD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,81 Milliarden AUD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden AUD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,11 AUD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,88 AUD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,03 Milliarden AUD, während im Vorjahr 3,87 Milliarden AUD ausgewiesen worden waren.

