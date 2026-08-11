Janus Parent Aktie
WKN DE: A3CRY6 / ISIN: US47103N1063
|
11.08.2026 13:05:08
Janus International Group, Inc. Reports Fall In Q2 Income
(RTTNews) - Janus International Group, Inc. (JBI) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $10.7 million, or $0.08 per share. This compares with $20.7 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Janus International Group, Inc. reported adjusted earnings of $23.9 million or $0.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $233.5 million from $228.1 million last year.
Janus International Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.7 Mln. vs. $20.7 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.15 last year. -Revenue: $233.5 Mln vs. $228.1 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 925 M To $ 945 M
FY 26: outlook: Adjusted EBITDA (non-GAAP): $150 M - $170 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Janus Parent Inc Registered Shs
|
10.08.26
|Ausblick: Janus Parent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Janus Parent gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Janus Parent präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Janus Parent präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Janus Parent Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Janus Parent Inc Registered Shs
|5,37
|-3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.