Janus International Group, Inc. Reports Fall In Q2 Income

(RTTNews) - Janus International Group, Inc. (JBI) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $10.7 million, or $0.08 per share. This compares with $20.7 million, or $0.15 per share, last year.

Excluding items, Janus International Group, Inc. reported adjusted earnings of $23.9 million or $0.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.4% to $233.5 million from $228.1 million last year.

Janus International Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.7 Mln. vs. $20.7 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.15 last year. -Revenue: $233.5 Mln vs. $228.1 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 925 M To $ 945 M

FY 26: outlook: Adjusted EBITDA (non-GAAP): $150 M - $170 M