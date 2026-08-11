Janus International Group Q2 Profit Falls, Lowers FY26 Guidance; Shares Down

(RTTNews) - On Tuesday, Janus International Group, Inc. (JBI) reported a sharp decline in profit in the second quarter, owing to higher cost of revenue, compared to the prior year. Furthermore, the company lowered its full year outlook for 2026.

In the pre-market activity on the NYSE, the shares were trading 19.93 percent lower at $4.38, after closing Monday's trading 3.24 percent down.

Net income for the period declined significantly to $10.7 million or $0.08 per share from $20.7 million or $0.15 per share in the same quarter last year.

Adjusted income was $23.9 million or $0.17 per share, compared to $28.2 million or $0.20 per share in the previous year.

Adjusted EBITDA for the second quarter went down to $154.0 million from $168.2 million in the prior year. Total Revenues for the year edged up to $233.5 million from $228.1 million a year ago. Cost of revenue $153.2 million, compared to $134.9 million last year.

Looking ahead to 2026, the company expects total revenue between $925 million and $945 million, lower than the previous guidance range of $940 million and $980 million.

Janus also expects adjusted EBITDA for 2026 to be between $150 million and $170 million, lower than the prior guidance range of $165 million and $185 million.

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