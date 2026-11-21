Janus Corporation Aktie
ISIN: INE04OV01018
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21.11.2026 23:12:50
Janus Living: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Janus Living (NYSE:JAN) raised its full-year guidance for adjusted funds from operations (FFO), a key real estate cash flow metric, to $0.97 to $0.99 per share. The senior housing owner is scaling its portfolio without debt. This capital discipline creates a direct path to compounding cash flows as demand grows.
Management shares three key takeaways on how this growth strategy unfolds.
Janus Living expands by acquiring individual senior living properties through a network of 13 regional operating partners instead of buying entire companies at steep premiums. These partners source deals directly and manage daily operations. That arrangement lets the company lock in initial property returns above 6% while building operational scale.
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