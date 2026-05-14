Janus Parent präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Janus Parent präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222,7 Millionen USD – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Janus Parent 210,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at