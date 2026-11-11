Janus Parent stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Janus Parent lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,83 Prozent zurück. Hier wurden 213,1 Millionen USD gegenüber 219,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at