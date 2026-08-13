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13.08.2026 06:31:29
Janus Parent stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Janus Parent lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,37 Prozent auf 233,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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