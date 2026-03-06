Janus Parent: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Janus Parent hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Janus Parent in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 230,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,380 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Janus Parent mit einem Umsatz von insgesamt 884,20 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -8,26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at