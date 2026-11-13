Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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13.11.2026 17:47:00
Japan: Sony und JR East wollen 40 Bahnhöfe mit UWB-Ticketgates ausstatten
UWB kennt man vor allem von Apples Airtags. Die Präzision im Nahbereich lässt sich aber auch für Tickets nutzen. Das Smartphone kann dann in der Tasche bleiben.
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|JR HOLDING Alternatywna Spolka Inwestycyjna Spolka Akcyjna Bearer Shs
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|Sony Corp.
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
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