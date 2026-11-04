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04.11.2026 06:31:28
Japan Airlines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Japan Airlines lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 90,07 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 575,24 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 512,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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