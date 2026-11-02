Japan Airlines Aktie
WKN DE: A2PWS8 / ISIN: US4710381090
|
02.11.2026 06:42:08
Japan Airlines H1 Profit Declines; Revenue Up 11.7%
(RTTNews) - Japan Airlines Co., Ltd. (9201.T) reported first half profit attributable to owners of parent of 39.1 billion yen for the six months ended September 30, 2026, down 42.2% from the prior year period. Earnings per share declined to 79.91 yen from 150.11 yen in the same period a year ago. Revenue for the half-year reached 1.10 trillion yen, up 11.7% compared with the prior year period.
For the full fiscal year ending March 31, 2027, Japan Airlines expects profit attributable to owners of parent of 110 billion yen and revenue of 2.1 trillion yen.
Japan Airlines shares were trading at 3,058 yen on Tokyo Exchange, down 1.04%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Airlines Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Japan Airlines Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!