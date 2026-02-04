Japan Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Airlines hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 USD, nach 0,310 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Japan Airlines mit einem Umsatz von insgesamt 3,44 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at