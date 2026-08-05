Japan Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Airlines gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,29 Milliarden USD gegenüber 3,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at