Japan Airlines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Japan Airlines hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 103,97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airlines 94,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 529,84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 484,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at