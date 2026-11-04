Japan Airlines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Airlines hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,61 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at