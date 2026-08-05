Japan Airlines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airlines präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,09 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Airlines ein EPS von 60,04 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Airlines 523,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 471,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at